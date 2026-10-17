Прем’єр Чехії заявив про катастрофу його партії на виборах до Сенату

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав катастрофічними результати свого руху ANO на виборах до Сенату, де жоден із 13 кандидатів політсили не зміг перемогти у другому турі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.

За словами Бабіша, тепер на ANO чекає перезавантаження. Прем’єр зазначив, що партії потрібно розібратися, чому вона програла, і оцінити роботу своїх членів.

"Для нашого руху результат є катастрофічним. Як результати муніципальних, так і сенатських виборів", – прокоментував підсумки голосування прем’єр-міністр. "Деякі члени вважають, що наш бренд гарантує впевнену перемогу. Однак інші партії зробили все, щоб обійти нас", – додав він.

Перед голосуванням Бабіш заявляв про намір змінити баланс сил у верхній палаті парламенту, де нині переважають представники прозахідної опозиції. Однак у другому турі виборів жоден із 13 кандидатів ANO не зміг перемогти, а політсила втратила у Сенаті єдине місце, яке захищала.

Рух ANO висунув кандидатів у 24 із 27 виборчих округів. До другого туру вони пройшли у 13 округах, але лише двоє посіли перше місце за підсумками першого туру.

Після першого туру Бабіш уже визнав складність ситуації. Тоді він зауважив, що ANO є найсильнішою політичною силою в країні, "крім Сенату". Тепер фракція партії у Сенаті налічуватиме 14 членів – на одного менше, ніж було до виборів.

16-17 жовтня у Чехії переобирали третину складу 81-місного Сенату.

У Чехії нижня палата парламенту, Палата депутатів, домінує в законодавчому процесі, але Сенат відіграє важливу роль у прийнятті конституційних поправок та затвердженні суддів Конституційного суду.

Ці вибори стали першим випробуванням для Бабіша з часу його повернення до влади після переконливої перемоги на виборах до Палати депутатів у жовтні 2025 року.