Как премьер Чехии потерпел болезненное поражение и станет ли это началом конца его власти

"Результат катастрофический", – так премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал результаты своей партии ANO на выборах в Сенат.

Несмотря на то, что верхняя палата чешского парламента имеет значительно меньшие полномочия, чем нижняя, и поэтому выборы в Сенат часто воспринимаются как "второстепенный фронт", они должны были стать испытанием для правящей коалиции.

И это испытание власть провалила.

О результатах выборов в чешский Сенат и о том, что они означают, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Катастрофа Бабиша: как власти Чехии с треском проиграли выборы и какие шансы это дает оппозиции. Далее – краткое изложение статьи.

Сенат Чехии состоит из 81 депутата, их избирают на шесть лет. Но при этом каждые два года переизбирают треть сенаторов в 27 округах.

На предыдущих выборах осенью 2024 года триумфовала партия ANO Андрея Бабиша – им удалось победить сразу в восьми округах, причем в двух из них – еще в первом туре.

Такой успех заставил тогда говорить об ANO как о фаворите парламентских выборов 2025 года, что облегчило им победу и приход к власти.

В 2026 году партия Бабиша имела все шансы показать успешный результат. В партии не скрывали, что планируют выиграть десять округов.

Но получилось совершенно наоборот.

Что стало причиной этого провала? Низкий интерес к "второстепенным" выборам (как пытается преподнести ситуацию Андрей Бабиш) – или начало разочарования избирателей в ANO?

Не исключено, что причина нынешнего поражения заключается в том, что из-за создания коалиции с пророссийскими радикалами ANO усилила свой антирейтинг. Это может стать проблемой для кандидата от правящей партии на следующих президентских выборах, которые пройдут в январе 2028 года.

Еще одна причина провала – "низкое качество" кандидатов в сенаторы от ANO.

Андрей Бабиш уже отреагировал на нынешний провал, пообещав перезагрузку партии.

Еще одно историческое "достижение" нынешних выборов – впервые правящая коалиция не смогла завоевать ни одного места в Сенате.

Особенно показательными – и приятным – стал провал ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) антиукраинского спикера парламента Томио Окамуры. Его политическая сила не только не получила ни одного места в Сенате, но и потерпела поражение на местных выборах, которые прошли неделей ранее – одновременно с первым туром выборов в Сенат.

На этом фоне результаты "Автомобилистов" – третьей партии действующей коалиции – выглядят вполне приличными. Эта партия не выдвигала кандидатов в сенаторы, а на местных выборах получила лишь 61 мандат.

Это намного меньше ожиданий, однако "Автомобилисты" впервые участвуют в местных выборах – поэтому любой положительный результат является успехом.

Провал ANO привел к тому, что крупнейшую фракцию в Сенате теперь имеет правоконсервативная партия ODS, которую ранее возглавлял премьер-министр Чехии Петр Фиала. Она получила семь мандатов.

Но обозреватели расценивают её результат как тревожный сигнал для партии и её нового лидера Мартина Купки. Ведь если оппозиция вновь сформирует совместный блок для парламентских выборов, то центром притяжения уже будет не ODS.

А настоящим победителем нынешних выборов стала партия STAN ("Старосты и независимые") – она победила в девяти округах, причем в двух из них – в первом туре.

К тому же "партия мэров" (как её называют) успешно выступила на местных выборах, в частности, заняв первое место в Праге. Это означает, что именно представитель STAN Петр Главачек теперь должен возглавить столицу.

Такой результат даёт основания говорить о смене лидера в оппозиционном лагере.

Показательно, что одна из ключевых причин успеха STAN заключается в том, что у неё нет чёткой идеологической базы – в её рядах есть политики как с правыми, так и с левыми взглядами, а также центристы. Соответственно, это позволяет привлекать избирателей из разных лагерей.

Однако, несмотря на ухудшение показателей партий, сформировавших нынешнюю коалицию (ANO, SPD и "Автомобилисты"), они по-прежнему способны в случае досрочных выборов сохранить за собой парламентское большинство.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Катастрофа Бабиша: как власти Чехии с треском проиграли выборы и какие шансы это дает оппозиции.