У низці французьких міст продовжили або запровадили комендантську годину для неповнолітніх

У вівторок, 20 жовтня, у Франції в кількох містах запровадили або продовжили комендантську годину після хвилі насильства та вандалізму, що супроводжували демонстрації 17 жовтня.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

Обмеження стосуються переважно неповнолітніх і діють у визначених районах міст.

У Парижі, де загальну комендантську годину не поновили, запровадили інші обмеження. Зокрема у районі площі Республіки та Ле-Аль діятиме заборона на перебування на вулицях у ніч із 20 на 21 жовтня. Також у низці районів столиці заборонили незадекларовані зібрання.

У Марселі комендантську годину для неповнолітніх запровадили з вечора 20 жовтня до 23 жовтня. Вона діятиме з 22:00 до 05:00 у визначених районах міста, а також в окремих муніципалітетах департаменту Буш-дю-Рон.

У Бордо обмеження для неповнолітніх, які перебувають без супроводу законного опікуна, діятимуть до 26 жовтня. Заборона поширюється на визначені торговельні райони центру міста, де, за даними влади, під час заворушень сталися погроми.

У Ліоні комендантську годину в центральній частині міста продовжили на ніч із вівторка на середу: з 21:00 до 06:00. За даними префектури, під час попередньої ночі дії обмежень порушень громадського порядку не зафіксували.

Обмеження також запровадили в містах Лілль, Дуе, Ваттіньї та Денен. У визначених районах неповнолітнім без супроводу дорослих заборонили перебувати на вулицях із 20:00 до 06:00.

У Ніцці комендантська година для неповнолітніх у центрі міста діятиме з 21:00 до 06:00 до 25 жовтня. У Кулені, поблизу Ле-Мана, дітям віком до 16 років заборонили самостійно перебувати в громадських місцях із 23:00 до 06:00.

Нагадаємо, представники руху "Жовті жилети", які протягом кількох місяців проводили акції протесту під час першого терміну президентства Емманюеля Макрона, закликали до проведення другого раунду масових демонстрацій у суботу, 24 жовтня.

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