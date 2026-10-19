Рух "Жовті жилети" у Франції закликав до нових масових протестів у суботу

Представники руху "Жовті жилети", які протягом кількох місяців проводили акції протесту під час першого терміну президентства Емманюеля Макрона, закликали до проведення другого раунду масових демонстрацій у суботу, 24 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Координатори руху "Жовті жилети", який стояв за суботніми протестами у Франції проти зростання вартості життя, що в кількох містах переросли в хаос, у понеділок вранці анонсували "другий акт" – нові акції наступної суботи.

На сайті 17octobregiletjaune.net ця координаційна група опублікувала карту запланованих на 24 жовтня акцій, на якій вже зазначено кілька десятків запланованих заходів.

Учасники руху "Жовті жилети", обурені кризою вартості життя, об’єдналися на вихідних зі старшокласниками, які вже кілька тижнів проводять акції протесту та блокують навчальні заклади через нестачу вчителів та незадовільні умови навчання.

Нагадаємо, 19 жовтня студенти-протестувальники заблокували вхід до музею Лувру в Парижі, щоб висловити свою підтримку демонстраціям старшокласників та засудити "поліцейські репресії".

У ніч проти 19 жовтня у Парижі тривали грабежі та мародерства. Поліція, мобілізована для захисту правопорядку, не змогла зупинити зловмисників.

Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.