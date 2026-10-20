В ряде французских городов продлили или ввели комендантский час для несовершеннолетних

Во вторник, 20 октября, во Франции в нескольких городах ввели или продлили комендантский час после волны насилия и вандализма, сопровождавших демонстрации 17 октября.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

Ограничения касаются преимущественно несовершеннолетних и действуют в определенных районах городов.

В Париже, где общий комендантский час не возобновили, ввели другие ограничения. В частности, в районе площади Республики и Ле-Аль будет действовать запрет на пребывание на улицах в ночь с 20 на 21 октября. Также в ряде районов столицы запретили незадекларированные собрания.

В Марселе комендантский час для несовершеннолетних ввели с вечера 20 октября до 23 октября. Она будет действовать с 22:00 до 05:00 в определенных районах города, а также в отдельных муниципалитетах департамента Буш-дю-Рон.

В Бордо ограничения для несовершеннолетних, находящихся без сопровождения законного опекуна, будут действовать до 26 октября. Запрет распространяется на определенные торговые районы центра города, где, по данным властей, во время беспорядков произошли погромы.

В Лионе комендантский час в центральной части города продлили на ночь со вторника на среду: с 21:00 до 06:00. По данным префектуры, в течение прошлой ночи нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Ограничения также ввели в городах Лилль, Дуэ, Ваттиньи и Денен. В определенных районах несовершеннолетним без сопровождения взрослых запретили находиться на улицах с 20:00 до 06:00.

В Ницце комендантский час для несовершеннолетних в центре города будет действовать с 21:00 до 06:00 до 25 октября. В Кулене, недалеко от Ле-Мана, детям в возрасте до 16 лет запретили самостоятельно находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00.

Напомним, представители движения "Жёлтые жилеты", которые в течение нескольких месяцев проводили акции протеста во время первого срока президентства Эммануэля Макрона, призвали к проведению второго раунда массовых демонстраций в субботу, 24 октября.

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