Прем’єр-міністр Франції зустрінеться з профспілками напередодні відновлення протестів

Після введення комендантської години в містах по всій Франції, щоб запобігти продовженню насильства та мародерства, прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню готується до зустрічі з профспілковими організаціями.

Про це пише France24, повідомляє "Європейська правда".

Себастьєн Лекорню зустрінеться з профспілками у середу, 21 жовтня, щоб обговорити питання безпеки під час протестів та заходи щодо старшокласників, які розпочали протести, що наразі охопили всю країну.

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню у середу прийме представників п’яти профспілок для обговорення "шляхів і засобів гарантування незамінної свободи демонстрацій", яку, як йдеться у листі, надісланому ним цим організаціям, "дехто намагається спотворити, пов’язуючи її з неприйнятними діями".

На зустрічі також буде присутній міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс.

На суботу, 24 жовтня, заплановані нові демонстрації "Жовтих жилетів" та французьких старшокласників, а профспілки призначили свої акції на 5 листопада.

Дві профспілки висловили жаль з приводу відсутності на цій зустрічі представників учнівських організацій. Адже під час зустрічі Лекорню має намір надати відповіді на їхні вимоги щодо розкладів занять, заміни вчителів, реконструкції будівель тощо.

Раніше Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.