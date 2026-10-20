Прем’єр Франції обіцяє масштабні заходи безпеки через заплановані на суботу протести

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника французького уряду наводить Le Figaro.

Розміщення поліцейських сил для нових протестів, запланованих на суботу, "буде масовим", оголосив Лекорню у вівторок перед Національною асамблеєю.

Він визнав, що поліцейська присутність під час протестів 17 жовтня – дня, який ознаменувався масовими заворушеннями по всій Франції, – була "занадто статичною і недостатньо мобільною".

"Міністр внутрішніх справ уже надав вказівки префектурам. Розміщення сил наступної суботи буде масштабним", – сказав Лекорню.

Тим часом міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс раніше повідомив, що уряд мобілізує армійські підрозділи для охорони демонстрацій, запланованих на суботу, 24 жовтня.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Уряд Франції запровадив комендантську годину на тлі масштабних протестів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.