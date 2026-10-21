Премьер-министр Франции встретится с профсоюзами накануне возобновления протестов

После введения комендантского часа в городах по всей Франции с целью предотвращения дальнейших актов насилия и мародерства премьер-министр Себастьен Лекорню готовится к встрече с профсоюзными организациями.

Об этом пишет France24, сообщает "Европейская правда".

Себастьен Лекорню встретится с профсоюзами в среду, 21 октября, чтобы обсудить вопросы безопасности во время протестов и меры в отношении старшеклассников, которые инициировали протесты, охватившие к настоящему моменту всю страну.

Премьер-министр Себастьен Лекорню в среду примет представителей пяти профсоюзов для обсуждения "путей и средств обеспечения незаменимой свободы демонстраций", которую, как говорится в письме, направленном им этим организациям, "некоторые пытаются исказить, связывая её с недопустимыми действиями".

На встрече также будет присутствовать министр внутренних дел Лоран Нуньес.

На субботу, 24 октября, запланированы новые демонстрации "Жёлтых жилетов" и французских старшеклассников, а профсоюзы назначили свои акции на 5 ноября.

Два профсоюза выразили сожаление по поводу отсутствия на этой встрече представителей ученических организаций. Ведь во время встречи Лекорню намерен дать ответы на их требования относительно расписаний занятий, замены учителей, реконструкции зданий и т. д.

Ранее Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.