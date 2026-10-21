В Італії на тиждень продовжили страйк водіїв вантажівок через дороге пальне

У кількох італійських регіонах автоперевізники страйкують через дороге пальне – страйк вирішили продовжити ще на тиждень.

Про це пише Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі в Мілані лідера профспілки перевізників Сальваторе Белли з міністром транспорту Маттео Сальвіні, страйк вантажівок у деяких містах, зокрема на Сицилії, вирішили припинити. Водночас у Кампанії, а також у Базілікаті, Калабрії, Молізе та в деяких містах Апулії протест автоперевізників проти високих цін на пальне триває. Водії вантажівок пікетують автомагістраль А1 "Рим–Неаполь", державні траси та окремі дороги на півдні Італії.

Через страйк зростають труднощі для магазинів і супермаркетів, куди не надходять товари, а полиці залишаються порожніми.

Проте з 21 жовтня розпочнуться виплати податкових кредитів, призначених для автоперевізників. Ці гроші нарешті були розблоковані після місяців очікування. Йдеться про 480 млн євро за заявками до серпня, до яких додаються ще 60 млн євро за вересень і жовтень. А з наступного січня буде виділено ще 590 млн євро на оновлення автопарку.

Ці кошти міністр Сальвіні та його заступник Едоардо Ріксі пообіцяли вчора національним асоціаціям автоперевізників та незалежним профспілкам під час двох зустрічей у Мілані. Ці суми дозволили скасувати принаймні блокади вантажівок на Сицилії, а також у частині Апулії.

Нагадаємо, у неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Тепер у Мілані розгорнуть кілька сотень військовослужбовців, аби посилити безпеку міста.