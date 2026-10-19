На тлі протестів і сутичок у Мілані розгорнуть сотні військових

В італійському Мілані розгорнуть кілька сотень військовослужбовців, аби посилити безпеку міста на тлі протестів, які переросли у вуличні сутички.

Про це повідомила партія "Брати Італії" у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Цього дня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скликала нараду з питань безпеки через вуличні сутички у Мілані та інших містах протягом вихідних 17-18 жовтня.

За її підсумками, як повідомляється, було прийняте рішення про розгортання 500 військовослужбовців у Мілані з метою посилення безпеки в місті.

"Завтра Рада міністрів розгляне новий указ-закон, спрямований на подальше посилення засобів боротьби з насильством. Ми не поступимося ні на міліметр у питанні безпеки. Послання чітке: держава існує для того, щоб захищати своїх громадян", – додали у заяві.

ЗМІ писали, що на екстреному засіданні італійського уряду, на якому йшлося про реакцію на насильницькі заворушення в містах на півночі країни, обговорювали, зокрема, можливість запровадження комендантської години.

Італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Повідомляли також, що працівники колишнього металургійного заводу Ilva влаштували акцію протесту в аеропорту італійської Генуї.