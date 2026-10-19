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У Мілані затримали понад 200 людей під час другого дня протестів

Новини — Понеділок, 19 жовтня 2026, 16:48 — Уляна Кричковська-Богданова

У неділю, 18 жовтня, італійська поліція затримала понад дві сотні людей під час другого дня протестів у Мілані.

Про це пише Reuters із посиланням на дані італійських правоохоронців, передає "Європейська правда".

За даними влади, італійська поліція затримала 271 молоду людину під час протестів, які переросли у вуличні сутички, у Мілані.

Правоохоронці зазначили, що з тих, кого доставили до поліцейських відділків, 32 людини заарештували, серед них – 23 неповнолітні та 13 іноземців. 

Зазначимо, внаслідок протестів прем’єр-міністерка країни Джорджа Мелоні скликала нараду з питань громадського порядку у понеділок, 19 жовтня.

Найбільші збитки зафіксували у Мілані: підлітки кидали стільці, столики та огорожі у вітрини магазинів Footlocker, Champions та пограбували супермаркет Carrefour. 

Також пограбували магазини Under Armour та Levis, а ще – заклади на одній з головних вулиць міста – Корсо Гарібальді. Центральну галерею Вітторіо Еммануеле II оточили бронетехнікою, а головний собор Дуомо закрили для відвідин туристів.

Великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести 17 жовтня. Їх організували за прикладом масштабніших демонстрацій у Франції, які під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство. 

Зокрема у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.

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Італія Протести
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