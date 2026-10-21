У США заявили про відкликання понад 300 тисяч віз

В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили про відкликання понад 300 тисяч американських віз.

Про це у своєму акаунті у соцмережі Х повідомив речник Держдепартаменту США Томмі Піготт, повідомляє "Європейська правда".

Адміністрація Трампа скасувала більше віз, ніж будь-яка інша в історії Сполучених Штатів, заявив Піготт.

"Нехай буде чітко зрозуміло: ми не терпимо іноземців, які перебувають у нас за візами та порушують закон, вчиняють шахрайство або підривають нашу національну безпеку. Ми вживаємо і надалі вживатимемо заходів для убезпечення наших кордонів та нашої країни", – написав речник Держдепартаменту.

У січні 2026 року Держдепартамент повідомляв про понад 100 тисяч відкликаних віз, а в серпні – вже про понад 175 тисяч.

А у січні державний департамент США призупинив всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн в рамках посилення контролю за заявниками. У списку країн – Росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Згодом федеральна суддя скасувала заборону адміністрації Трампа на видачу віз іммігрантам із 75 країн, визнавши її такою, що суперечить закону та виходить за межі законних повноважень держсекретаря США Марко Рубіо.