В США заявили об отзыве более 300 тысяч виз

В администрации президента США Дональда Трампа заявили об отзыве более 300 тысяч американских виз.

Об этом в своём аккаунте в социальной сети X сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Томми Пиготт, сообщает "Европейская правда".

Администрация Трампа аннулировала больше виз, чем любая другая в истории Соединённых Штатов, заявил Пиготт.

"Пусть будет ясно: мы не потерпим иностранцев, которые находятся у нас по визам и нарушают закон, совершают мошенничество или подрывают нашу национальную безопасность. Мы принимаем и будем принимать меры для обеспечения безопасности наших границ и нашей страны", – написал представитель Госдепартамента.

В январе 2026 года Госдеп сообщал о более чем 100 тысячах отозванных виз, а в августе – уже о более чем 175 тысячах.

А в январе Госдепартамент США приостановил все процедуры оформления виз для граждан 75 стран в рамках усиления контроля за заявителями. В списке стран – Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Впоследствии федеральный судья отменила запрет администрации Трампа на выдачу виз иммигрантам из 75 стран, признав его противоречащим закону и выходящим за пределы законных полномочий госсекретаря США Марко Рубио.