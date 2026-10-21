ЗМІ: Угорщина розглядає заміну підрядника для розширення АЕС замість "Росатому"

Угорщина розглядає можливість заміни російської державної компанії "Росатом" як головного підрядника з розширення своєї атомної електростанції "Пакш" і почала шукати альтернативних постачальників послуг.

Про це стало відомо агенції Reuters від двох обізнаних джерел, передає "Європейська правда".

Очікується, що уряд Петера Мадяра ухвалить остаточне рішення щодо розширення АЕС "Пакш" пізніше цього року або на початку наступного.

Цей проєкт, який експрем’єр Угорщини Віктор Орбан доручив "Росатому" без проведення тендеру у 2014 році, є політично чутливим і надзвичайно витратним. Додаткову невизначеність спричинила посуха в серпні, яка призвела до майже повного зупинення діючих реакторів єдиної в країні АЕС.

Проєкт, вартість якого спочатку оцінювалася у 12,5 млрд євро, обійшовся Угорщині у понад 2 млрд євро до моменту початку бетонування у лютому.

Особа, обізнана з переглядом проєкту повідомила, що розглядаються всі можливі сценарії, коли її запитали, чи може це призвести до зміни головного підрядника.

Вона також зазначила, що в ході перегляду будуть визначені правові, технічні, фінансові та часові наслідки зміни постачальника, а також буде з’ясовано, чи є план розширення АЕС фінансово доцільним.

Речниця уряду Угорщини та представники компанії "Росатом" не відразу відповіли на запит агентства Reuters про коментар.

Друге джерело, наближене до уряду, зазначило, що кабінет Мадяра "схиляється до висновку, що розширення АЕС "Пакш" є необхідним", але "Росатом" не повинен брати в ньому участі.

Як тимчасовий захід до завершення розширення АЕС "Пакш", Будапешт розглядає можливість отримання дозволу на продовження ліцензій на експлуатацію чотирьох існуючих реакторів російського виробництва на АЕС "Пакш" на 20 років. Термін дії цих ліцензій закінчується в період з 2032 по 2037 рік.

Якщо за результатами урядового перегляду буде ухвалено рішення проти "Росатому", Угорщині, можливо, доведеться покрити 1,1 млрд євро, виплачених російській компанії, а також будь-які штрафи за порушення умов контракту.

Джерела не назвали жодного можливого нового постачальника, хоча одне з них зазначило, що європейський підрядник спростив би ситуацію у зовнішньополітичному контексті та в умовах санкцій.

Раніше цього місяця, спілкуючись із журналістами в Москві, голова компанії "Росатом" Алексєй Ліхачов заявив, що вони чекають на завершення перегляду Угорщиною. Він зазначив, що звертався до угорського уряду з пропозицією про переговори, але поки що не отримав відповіді.

У серпні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником, згідно з якою російська державна атомна компанія "Росатом" має розширити потужності атомної енергетики Угорщини.

Проєкт "Пакш II" був схвалений угорським урядом улітку 2022 року.

Угорщина не відмовилась від нього навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та послідовно виступала проти введення санкцій ЄС щодо "Росатому".