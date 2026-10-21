СМИ: Венгрия рассматривает замену подрядчика по расширению АЭС вместо "Росатома"

Венгрия рассматривает возможность замены российской государственной компании "Росатом" в качестве главного подрядчика по расширению своей атомной электростанции "Пакш" и начала поиск альтернативных поставщиков услуг.

Об этом стало известно агентству Reuters от двух осведомлённых источников, передаёт "Европейская правда".

Ожидается, что правительство Петера Мадьяра примет окончательное решение по расширению АЭС "Пакш" позже в этом году или в начале следующего.

Этот проект, который экс-премьер Венгрии Виктор Орбан поручил "Росатому" без проведения тендера в 2014 году, является политически чувствительным и чрезвычайно затратным. Дополнительную неопределенность вызвала засуха в августе, которая привела к почти полной остановке действующих реакторов единственной в стране АЭС.

Проект, стоимость которого изначально оценивалась в 12,5 млрд евро, обошёлся Венгрии в более чем 2 млрд евро к моменту начала бетонирования в феврале.

Источник, осведомлённый о пересмотре проекта, сообщил, что рассматриваются все возможные сценарии, когда его спросили, может ли это привести к смене генерального подрядчика.

Он также отметил, что в ходе пересмотра будут определены правовые, технические, финансовые и временные последствия смены поставщика, а также будет выяснено, является ли план расширения АЭС финансово целесообразным.

Пресс-секретарь правительства Венгрии и представители "Росатома" не сразу ответили на запрос агентства Reuters о комментарии.

Второй источник, близкий к правительству, отметил, что кабинет Мадьяра "склоняется к выводу, что расширение АЭС "Пакш" необходимо", но "Росатом" не должен принимать в нем участия.

В качестве временной меры до завершения расширения АЭС "Пакш" Будапешт рассматривает возможность получения разрешения на продление лицензий на эксплуатацию четырех существующих реакторов российского производства на АЭС "Пакш" на 20 лет. Срок действия этих лицензий истекает в период с 2032 по 2037 год.

Если по итогам правительственного пересмотра будет принято решение против "Росатома", Венгрии, возможно, придется покрыть 1,1 млрд евро, выплаченных российской компании, а также любые штрафы за нарушение условий контракта.

Источники не назвали ни одного возможного нового поставщика, хотя один из них отметил, что европейский подрядчик упростил бы ситуацию во внешнеполитическом контексте и в условиях санкций.

Ранее в этом месяце, общаясь с журналистами в Москве, глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что компания ожидает завершения пересмотра Венгрией. Он отметил, что обращался к венгерскому правительству с предложением о переговорах, но пока не получил ответа.

В августе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение соглашение, заключенное его предшественником, согласно которому российская государственная атомная компания "Росатом" должна расширить мощности атомной энергетики Венгрии.

Проект "Пакш II" был одобрен венгерским правительством летом 2022 года.

Венгрия не отказалась от него даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовательно выступала против введения санкций ЕС в отношении "Росатома".