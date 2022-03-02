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Угорщина заявила, що не відмовиться від енергетичних угод з Росією

Середа, 2 березня 2022, 12:40

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш" на суму 12,5 млрд євро у партнерстві з російським "Росатомом".

Про це,  як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Угорська опозиційна коаліція, яка протистоятиме партії прем’єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах через місяць, закликала його уряд відмовитися від ядерної оборудки, укладеної з "Росатомом" без проведення тендеру у 2014 році.

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Будапешт хоче розширити електростанцію потужністю 2 гігават, на яку припадає близько половини виробництва електроенергії в Угорщині, за рахунок двох реакторів російського виробництва.

"Дивно, що є ліві політики, які закликають зупинити будівництво АЕС. Якщо атомна станція не буде побудована, нам доведеться зіткнутися з різким збільшенням вартості енергії. Ми не можемо дозволити угорському народу розплачуватись за війну, що вирує на кордоні", - заявив Сійярто на пресконференції.

Сійярто також заявив, що Угорщина не може припинити імпорт газу з Росії, з якою минулого року вона підписала нову довгострокову угоду про імпорт 4,5 млрд кубометрів природного газу на рік маршрутами, що оминають Україну.

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"Оскільки ми робимо все можливе для збереження європейської єдності, ми також робимо все можливе для того, щоб угорці не заплатили ціну за цю війну", - сказав Сійярто.

Він сказав, що закриття угорського підрозділу російського "Сбербанку" стало прикладом того, що європейські санкції також вдарили по угорській економіці.

Раніше Угорщина заявила, що не відправлятиме війська або зброю в Україну, і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.

Водночас, Угорщина висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу.

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Війна з РФ санкції Угорщина

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