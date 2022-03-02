Угорщина заявила, що не відмовиться від енергетичних угод з Росією

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт дотримується своєї угоди про імпорт російського газу і не планує скасовувати розширення своєї атомної електростанції "Пакш" на суму 12,5 млрд євро у партнерстві з російським "Росатомом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Угорська опозиційна коаліція, яка протистоятиме партії прем’єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах через місяць, закликала його уряд відмовитися від ядерної оборудки, укладеної з "Росатомом" без проведення тендеру у 2014 році.

Будапешт хоче розширити електростанцію потужністю 2 гігават, на яку припадає близько половини виробництва електроенергії в Угорщині, за рахунок двох реакторів російського виробництва.

"Дивно, що є ліві політики, які закликають зупинити будівництво АЕС. Якщо атомна станція не буде побудована, нам доведеться зіткнутися з різким збільшенням вартості енергії. Ми не можемо дозволити угорському народу розплачуватись за війну, що вирує на кордоні", - заявив Сійярто на пресконференції.

Сійярто також заявив, що Угорщина не може припинити імпорт газу з Росії, з якою минулого року вона підписала нову довгострокову угоду про імпорт 4,5 млрд кубометрів природного газу на рік маршрутами, що оминають Україну.

"Оскільки ми робимо все можливе для збереження європейської єдності, ми також робимо все можливе для того, щоб угорці не заплатили ціну за цю війну", - сказав Сійярто.

Він сказав, що закриття угорського підрозділу російського "Сбербанку" стало прикладом того, що європейські санкції також вдарили по угорській економіці.

Раніше Угорщина заявила, що не відправлятиме війська або зброю в Україну, і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.

Водночас, Угорщина висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу.