НАТО дозволить отримувати Україні зброю швидше та дешевше

НАТО дозволить Україні закуповувати зброю, боєприпаси та військову техніку через своє централізоване агентство із закупівель, що, ймовірно, дасть Києву змогу отримувати оборонні ресурси швидше та дешевше.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Україна вступає у партнерство з Агентством НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), що наблизить її оборонну промисловість до західних союзників і надасть їй додатковий канал закупівель, замість того щоб покладатися виключно на двосторонні переговори.

"Це надає Україні можливість скористатися більш структурованою системою для використання широкого спектру можливостей, які ми пропонуємо: експертизу в галузі закупівель, послуги підтримки та доступ до налагодженої промислової бази", – заявила FT директорка NSPA з питань підтримки операцій Жаклін Борсбум.

Цей крок зроблено на тлі того, що відносини України зі США погіршилися до найнижчого рівня. Президент США розкритикував удари України по російських нафтопереробних заводах. Спеціальний посланник США Стів Віткофф зустрівся в середу в Санкт-Петербурзі з господарем Кремля Владіміром Путіним у рамках курсу на зближення з Росією, що викликало занепокоєння у союзників Києва.

"Буде досягнуто ефекту масштабу. Наприклад, Україна могла б сказати: "Нам потрібно 30 тисяч комплектів уніформи, ми хочемо доручити вам придбати їх для нас", – зазначила Борсбум.

Минулого тижня NSPA організувала в Києві галузевий захід, у якому взяли участь близько 150 українських компаній, і розповіла, як виробники можуть зареєструватися як відповідні постачальники та брати участь у конкурсах на укладення контрактів.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.

У відповідь держсекретар Марко Рубіо визнав, що зараз можуть відбуватися затримки у постачанні ракет-перехоплювачів для України, адже багато американських партнерів претендують на цей вид озброєння.