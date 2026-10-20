Рубіо каже, що ймовірні затримки з постачанням перехоплювачів Україні не є навмисними

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що у питанні постачання американської зброї Україні за програмою PURL "нічого не змінилося".

Про це він сказав журналістам під час свого візиту до Індії, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо визнав, що зараз можуть відбуватися затримки у постачанні ракет-перехоплювачів для України, адже багато американських партнерів претендують на цей вид озброєння. При цьому, за його словами, програма PURL продовжує функціонувати без змін, а Сполучені Штати продовжуються ділитися розвідданими з Україною.

"Тож дозвольте мені це прояснити. І, як я вже зазначив у розмові з ним (президентом Володимиром Зеленським. – Ред.), по-перше, щодо Міністерства оборони: все, що вони роблять щодо України, залишається без змін. Нічого не змінилося. По-друге, це обмін розвідданими. Президент (США Дональд Трамп. – Ред.) чітко дав зрозуміти, що все в порядку. Ніяких таких змін", – сказав держсекретар.

Він зазначив, що перехоплювачі залишаються найбільш необхідним видом озброєння у світі, тому у їх постачанні можуть відбуватися затримки.

"Кожна країна у світі хотіла б мати перехоплювачі. І багато регіонів світу просять про це. Це, мабуть, найпопулярніший продукт у сфері оборони на цей час Тож коли якась країна не отримує перехоплювачі від Сполучених Штатів, це не тому, що ми відмовляємо їй. У нас теж є свої потреби", – пояснив Рубіо.

"Тож Україні ні в чому навмисно не відмовляють. Просто це баланс між нашими зобов’язаннями перед іншими партнерами та, відверто кажучи, нашими власними стандартами й вимогами до наших об’єктів", – уточнив він.

Рубіо наголосив, що будь-які відтермінування у постачанні американської зброї Україні не є політично вмотивованими.

"Гадаю, головний висновок для вас полягає в тому, що не існувало жодної навмисної політичної директиви щодо заподіювання шкоди Україні", – додав дипломат США.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.

Раніше Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.