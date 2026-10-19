Зеленський заявив про затримку "життєво важливих постачань" зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що на рівні Міністерства оборони США відбувається затримка у постачанні необхідних Україні ресурсів.

Про це йдеться у його дописі в соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський повідомив про відтермінування певних постачань зі США. Про які саме види озброєння йдеться, президент не уточнив.

"Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни (Пентагон – ред.) у Сполучених Штатах. Сьогодні ввечері – додаткова нарада за підсумками всіх контактів дня, які мають бути проведені. Розраховую на конкретні результати", – написав він.

Крім того, у контексті постачання засобів протиповітряної оборони Україні президент зазначив, що деякі політичні домовленості не були виконані на робочому рівні. Невідомо, яких саме країн стосувалося це зауваження.

Окремо Зеленський повідомив, що міністр оборони України, міністр закордонних справ та команда Офісу президента отримали "невідкладні завдання щодо контактів з партнерами, які можуть якнайшвидше підтримати нашу ППО".

Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати в спробах чинити тиск на Київ, аби той капітулював перед Росією.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що пішов на угоду про експорт дизельного палива та скасування санкцій, оскільки не хоче відштовхувати правителя РФ Владіміра Путіна від мирних переговорів, водночас стверджуючи, що Зеленський прагне продовжити війну.

Тим часом видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні. За даними газети, Трамп не погодився на зустріч, і поки що незрозуміло, чи відбудеться цей саміт.