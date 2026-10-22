НАТО позволит Украине получать оружие быстрее и дешевле

НАТО позволит Украине закупать оружие, боеприпасы и военную технику через свое централизованное агентство по закупкам, что, вероятно, даст Киеву возможность получать оборонные ресурсы быстрее и дешевле.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Украина вступает в партнерство с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), что сблизит её оборонную промышленность с западными союзниками и предоставит ей дополнительный канал закупок, вместо того чтобы полагаться исключительно на двусторонние переговоры.

"Это дает Украине возможность воспользоваться более структурированной системой для использования широкого спектра возможностей, которые мы предлагаем: экспертизу в области закупок, услуги поддержки и доступ к налаженной промышленной базе", – заявила FT директор NSPA по вопросам поддержки операций Жаклин Борсбум.

Этот шаг сделан на фоне того, что отношения Украины с США ухудшились до самого низкого уровня. Президент США раскритиковал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Специальный посланник США Стив Уиткофф встретился в среду в Санкт-Петербурге с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках курса на сближение с Россией, что вызвало беспокойство у союзников Киева.

"Будет достигнут эффект масштаба. Например, Украина могла бы сказать: "Нам нужно 30 тысяч комплектов униформы, мы хотим поручить вам приобрести их для нас", – отметила Борсбум.

На прошлой неделе NSPA организовала в Киеве отраслевое мероприятие, в котором приняли участие около 150 украинских компаний, и рассказала, как производители могут зарегистрироваться в качестве соответствующих поставщиков и участвовать в конкурсах на заключение контрактов.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что на уровне Министерства обороны США наблюдается задержка в поставках необходимых Украине ресурсов.

В ответ госсекретарь Марко Рубио признал, что сейчас могут возникать задержки в поставках ракет-перехватчиков для Украины, ведь многие американские партнеры претендуют на этот вид вооружения.