Сибіга про удар по Києву: так звучить російський "гуманізм"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у контексті російського удару по Києву натякнув на висловлювання спецпосланця США Стіва Віткоффа, який напередодні назвав очільника Кремля Владіміра Путіна "гуманістом".

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що це була жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, які завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, медичним закладам, торговим центрам та житловим районам. Під ударами опинилися й інші міста України, додав він.

"Вночі мешканці Києва почули, як насправді звучить російський "гуманізм"…Умиротворення, раболіпство та лестощі не зупинять цю війну. Зупинити її може лише сила", – резюмував міністр.

Як відомо, Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав того "гуманістом".

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом; ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це", – сказав Віткофф, звертаючись до Путіна, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за воєнні злочини, скоєні проти України.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Вночі 22 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У Печерському районі пошкоджена станція швидкої допомоги, а на Південному мосту – інфраструктура метро, через що частково обмежили рух транспорту.