Віткофф на зустрічі з Путіним назвав його "гуманістом"

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

Як повідомляє "Європейська правда", кадри зустрічі Путіна та Віткоффа транслювали російські медіа.

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував під вартою в РФ понад чотири роки. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом; ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це", – сказав Віткофф, звертаючись до Путіна, якого Міжнародний кримінальний суд розшукує за воєнні злочини, скоєні проти України.

Путін зі свого боку подякував Трампу "за увагу до проблеми врегулювання кризи в Україні". Він вважає, що Трамп приділяє цьому особливу увагу насамперед з гуманітарних міркувань.

Як повідомляли, у Європейській комісії очікують, що після зустрічі Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі американська делегація поінформує про результати.

У вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.