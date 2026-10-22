Сибига об ударе по Киеву: так звучит российский "гуманизм"

Министр иностранных дел Андрей Сибига в контексте российского удара по Киеву намекнул на высказывание спецпосланника США Стива Уиткоффа, который накануне назвал главу Кремля Владимира Путина "гуманистом".

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что это была жестокая атака с применением десятков баллистических ракет, которые нанесли удары по энергетической инфраструктуре, медицинским учреждениям, торговым центрам и жилым районам. Под ударами оказались и другие города Украины, добавил он.

"Ночью жители Киева услышали, как на самом деле звучит российский "гуманизм"… Умиротворение, раболепие и лесть не остановят эту войну. Остановить ее может только сила", – резюмировал министр.

Как известно, Уиткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в среду по поводу урегулирования войны в Украине назвал того "гуманистом".

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом; вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам дань уважения за это", – сказал Уиткофф, обращаясь к Путину, которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, совершенные против Украины.

Напомним, в ночь на 22 октября в результате российской ракетной атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Ночью 22 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В Печерском районе повреждена станция скорой помощи, а на Южном мосту – инфраструктура метро, из-за чего частично ограничили движение транспорта.