Макрон скликає засідання Ради безпеки через майбутнє відновлення протестів у Франції

Емманюель Макрон скликає засідання Ради безпеки в Єлисейському палаці в четвер вранці 22 жовтня, за кілька днів до нової хвилі "загальної мобілізації" у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Президент Франції скликав до Єлисейського палацу всі розвідувальні служби, звинувачуючи їх у поганому передбаченні масштабів протестів 17 жовтня. Емманюель Макрон, зокрема, закликав до твердості: "рука на чолі держави не повинна тремтіти", попередив він.

План безпеки напередодні відновлення масових протестів у суботу, 24 жовтня, має оприлюднити міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс протягом дня четверга.

А глава уряду Себастьєн Лекорню 22 жовтня має зустрітися з лідерами політичних партій. Представники крайніх лівих і ультраправих уже повідомили, що не будуть присутні на зустрічі.

Раніше Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.