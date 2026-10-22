Эмманюэль Макрон созывает заседание Совета безопасности в Елисейском дворце в четверг утром 22 октября, за несколько дней до новой волны "всеобщей мобилизации" во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Президент Франции созвал в Елисейский дворец все разведывательные службы, обвинив их в неверном прогнозировании масштабов протестов 17 октября. Макрон, в частности, призвал к твердости: "рука во главе государства не должна дрожать", – предупредил он.

План безопасности накануне возобновления массовых протестов в субботу, 24 октября, должен обнародовать министр внутренних дел Лоран Нуньес в течение четверга.

А глава правительства Себастьен Лекорню 22 октября должен встретиться с лидерами политических партий. Представители крайне левых и ультраправых уже сообщили, что не будут присутствовать на встрече.

Ранее Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.