Поліція Парижа заборонила протести у деяких престижних районах міста

Поліція заборонила протести в деяких районах Парижа у четвер, 22 жовтня.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Оголошена пізно увечері в середу заборона діятиме в Парижі з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.

Вона поширюватиметься на ключові пам’ятки французької столиці, зокрема Єлисейський палац, обидві палати парламенту, а також популярні туристичні місця, такі як Лувр та Єлисейські поля.

Заборонено перебувати на залізничних вокзалах, а також на площі Республіки, площі Італії, у районі Ле-Аль та в торгових кварталах.

Раніше прем’єр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.