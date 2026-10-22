Полиция Парижа запретила протесты в некоторых престижных районах города

Полиция запретила протесты в некоторых районах Парижа в четверг, 22 октября.

Об этом сообщает AFP, передает "Европейская правда".

Объявленный поздно вечером в среду запрет будет действовать в Париже с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Он будет распространяться на ключевые достопримечательности французской столицы, в частности Елисейский дворец, обе палаты парламента, а также популярные туристические места, такие как Лувр и Елисейские поля.

Кроме того, запрещено находиться на железнодорожных вокзалах, а также на площади Республики, площади Италии, в районе Ле-Аль и в торговых кварталах.

Ранее премьер Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.