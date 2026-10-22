Внаслідок штормів та повеней на півдні Франції загинули троє людей

Щонайменше троє людей загинули внаслідок штормів та повеней на півдні Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Троє людей загинули та одна людина отримала поранення внаслідок повеней у Мурі та Сен-Мартен-де-Кро – двох невеликих містечках між Монпельє та Марселем, де десятки людей були розміщені в аварійних притулках.

"Рівень води піднявся до безпрецедентних значень", – заявив у середу пізно ввечері префект департаменту Буш-дю-Рон Жак Вітковський.

Очікувалося, що погода на півдні стабілізується, тоді як у ніч проти четверга західну Францію мала накрити буря.

За прогнозами національної метеорологічної служби Meteo France, буря "Остін" принесе сильні вітри на північний захід країни.

У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву ґрунту у провінції Леон, що на півночі Іспанії.

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.