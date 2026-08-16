Двоє людей загинули внаслідок повені в Іспанії

Щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила агенція EFE з посиланням на урядові джерела.

У суботу в районі міст Мансанедо-де-Вальдуеса та Бузас стався шторм, який спричинив раптові зсуви та повінь.

За даними джерел, повінь затопила винний льох, у якому перебувало шестеро людей. Дві дорослі жінки загинули, а двом неповнолітнім надають медичну допомогу через легкі травми. Досі невідомо, чи є в цьому районі зниклі безвісти.

Повінь завдала шкоди дорогам у цьому районі, а автомобільний шлях, що веде до селища Пеньяльба-де-Сантьяго залишився перекритим.

До району стихійного лиха прибули пожежники, Національна поліція, місцева поліція Понферради, Координаційний центр з надзвичайних ситуацій уряду Кастилії та Леону, а також Група психологічного втручання під час катастроф та надзвичайних ситуацій (Gripde).

Служби екстреної допомоги проводять масштабну операцію з надання допомоги постраждалим та оцінки збитків, спричинених повінню та зсувом ґрунту.

Нагадаємо, на початку серпня в Іспанії спалахнули великі лісові пожежі, які призвели до евакуації близько 800 людей.

У східній Іспанії пожежники, які боролися з масштабними займаннями, зіштовхувалися з додатковою небезпекою через нерозірвані боєприпаси, що залишилися ще з часів громадянської війни 1936–1939 років.