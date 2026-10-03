В Іспанії 102-річна жінка загинула через повінь
Новини — Субота, 3 жовтня 2026, 18:34 —
В іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.
За даними місцевої влади, у населеному пункті випало 142 літри опадів на квадратний метр, через що вода швидко затопила місто. Влада активувала план реагування на несприятливі погодні умови.
Жінку знайшли у її будинку, де рівень води сягнув одного метра. У другій половині п’ятниці та на початку ночі рятувальні служби провели близько 90 операцій з порятунку, переважно людей із затоплених будинків.
#AvisosGC | Severas inundaciones en Madrigueras (#Albacete).– Guardia Civil (@guardiacivil) October 2, 2026
👮🏻♂️ Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos.
⚠️ Evita desplazamientos innecesarios y no… pic.twitter.com/NVRl5zxIoo
За словами регіональної влади, від мешканців надійшло багато дзвінків. Люди були налякані й не знали, як діяти.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття родині загиблої та підтримку постраждалим.
У суботу до Мадрігереса прибув президент автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча Еміліано Гарсія-Пахе. На місці Національна гвардія проводить роботи з ліквідації наслідків повені.
Сильні дощі також пройшли вночі та в п’ятницю вранці в провінціях Таррагона і Кастельйон. У п’ятницю вдень помаранчеве метеорологічне попередження діяло в Таррагоні, Валенсії, на Балеарських островах, у Мурсії, а також провінціях Альмерія, Гранада та Альбасете.
Негода поширюється на інші райони Іспанії та, за прогнозами, триватиме протягом вихідних. У західній частині країни в неділю можливий шторм.
У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.
На початку серпня в Іспанії спалахнули великі лісові пожежі, які призвели до евакуації близько 800 людей.