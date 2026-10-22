У Британії після 20 років перерви відновили виробництво великокаліберної зброї

Велика Британія вперше за два десятиліття почала виробляти зброю великого калібру в рамках плану швидкого посилення внутрішньої обороноздатності через зростаючу загрозу безпеці.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, пише "Європейська правда".

У четвер стало відомо, що завод компанії Rheinmetall UK, дочірньої компанії німецького гіганта Rheinmetall, у Телфорді розпочав виробництво гарматних стволів для танків, повернувши виробництво великокаліберної зброї до Британії.

Підприємство виготовлятиме стволи та частини для 120-мм та 155-мм систем озброєння, зокрема для установок RCH 155 та майбутніх артилерійських платформ.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг офіційно відкрив гарматний цех разом із начальником Генерального штабу генералом Ролі Вокером та Арміном Паппергером, генеральним директором Rheinmetall AG. Компанія Rheinmetall UK за вісім місяців перетворила порожню ділянку на повноцінне виробництво, перейнявши об’єкт восени 2025 року.

"Велика Британія знову займається виробництвом зброї, необхідної нашим Збройним силам для захисту нації від супротивників…Сто кваліфікованих робочих місць у виробництві світового рівня та повернення виробництва великокаліберної зброї на британську землю вперше за двадцять років – ось як виглядає оборона як двигун економічного зростання", – заявив британський міністр оборони.

Ключову роль у розвитку цеху з виробництва гармат відіграло навчання британських працівників, які пройшли стажування на виробничому об’єкті Rheinmetall у Німеччині. Британські працівники набули досвіду у сфері виробництва, забезпечення якості та виготовлення спеціалізованої зброї, після чого повернулися до Телфорда, щоб створити цей суверенний виробничий потенціал.

Будівництво цеху з виробництва гармат є свідченням промислового партнерства між Великою Британією та Німеччиною в рамках угоди Триніті-Хаус 2024 року щодо вдосконалення та посилення двостороннього співробітництва між обома країнами, що сприяє зміцненню колективного стримування НАТО.

Також Угода Триніті-хаус містить зобов'язання Лондона й Берліна розробити нову ракету великої дальності, яка буде більш точною і матиме більший радіус дії, ніж сучасні європейські системи, як-то британська Storm Shadow і німецька Taurus.