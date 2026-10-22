В Великобритании после 20-летнего перерыва возобновили производство крупнокалиберного оружия

Великобритания впервые за два десятилетия начала производить крупнокалиберное оружие в рамках плана по быстрому укреплению внутренней обороноспособности в связи с растущей угрозой безопасности.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, пишет "Европейская правда".

В четверг стало известно, что завод компании Rheinmetall UK, дочерней компании немецкого гиганта Rheinmetall, в Телфорде начал производство пушечных стволов для танков, вернув производство крупнокалиберного оружия в Великобританию.

Предприятие будет изготавливать стволы и детали для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в частности для установок RCH 155 и будущих артиллерийских платформ.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг официально открыл орудийный цех вместе с начальником Генерального штаба генералом Роли Уокером и Армином Паппергером, генеральным директором Rheinmetall AG. Компания Rheinmetall UK за восемь месяцев превратила пустующий участок в полноценное производство, приняв объект осенью 2025 года.

"Великобритания вновь занимается производством оружия, необходимого нашим Вооружённым силам для защиты нации от противников… Сто квалифицированных рабочих мест на производстве мирового уровня и возвращение производства крупнокалиберного оружия на британскую землю впервые за двадцать лет – вот как выглядит оборона как двигатель экономического роста", – заявил британский министр обороны.

Ключевую роль в развитии цеха по производству орудий сыграло обучение британских работников, прошедших стажировку на производственном объекте Rheinmetall в Германии. Британские работники приобрели опыт в сфере производства, обеспечения качества и изготовления специализированного оружия, после чего вернулись в Телфорд, чтобы создать этот суверенный производственный потенциал.

Строительство цеха по производству орудий является свидетельством промышленного партнерства между Великобританией и Германией в рамках соглашения "Тринити-Хаус" 2024 года, направленного на совершенствование и укрепление двустороннего сотрудничества между обеими странами, что способствует укреплению коллективного сдерживания НАТО.

Кроме того, соглашение "Тринити-Хаус" содержит обязательства Лондона и Берлина разработать новую ракету большой дальности, которая будет более точной и будет иметь больший радиус действия, чем современные европейские системы, такие как британская Storm Shadow и немецкая Taurus.