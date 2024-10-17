Британія долучиться до європейської ініціативи з розробки далекобійної ракети

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про приєднання Лондона до ініціативи європейських країн з розробки далекобійної ракети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, Гілі заявив про "зобов'язання Великої Британії щодо програми ракет дальнього радіусу дії", яке ухвалили Німеччина, Франція, Польща та кілька інших країн.

Він не уточнив дальність дії запланованої зброї або інші деталі, сказавши, що ці питання ще не вирішені.

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"Це далекобійне озброєння є порівнянним із засобами, які багато хто з нас вже має і може використовувати", – сказав британський міністр, додавши, що ініціатива також є частиною зусиль НАТО, спрямованих на посилення власного стримування і захисту Європи.

Нагадаємо, на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні Франція, Німеччина, Італія і Польща підписали лист про наміри розробляти ракети з дальністю дії понад 500 кілометрів.

Тоді неофіційно повідомлялось, що йдеться про нову крилату ракету наземного базування з дальністю польоту від 1000 до 2000 кілометрів, що має задовольнити потреби НАТО в таких засобах.

Про далекобійні ракети почали активно говорити після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли Москва застосовувала їх для руйнування українських міст та енергетичної інфраструктури.

Нині в Європі далекобійні спроможності представлені передусім ракетами, що запускаються винищувачами – британські Storm Shadow, французькі Scalp і німецькі Taurus з дальністю польоту близько 500 кілометрів.

Крім того, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення далекобійних ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів в Альянсі.