Канада і Туреччина домовилися про стратегічне партнерство в обороні та енергетиці

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планують розширити співпрацю між двома країнами, зосередившись на енергетиці та обороні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Карні прибув до Анкари у четвер, 22 жовтня, що стало першим офіційним візитом прем'єр-міністра Канади до Туреччини в рамках зусиль його уряду щодо диверсифікації торгівлі за межі США.

"Президент Ердоган і я започатковуємо стратегічне партнерство між Канадою та Туреччиною, підкріплене трирічним планом дій", – заявив Карні.

За його словами, воно ґрунтується "на чотирьох стовпах: торгівлі та інвестиціях, обороні та безпеці, енергетиці та зв’язках між народами".

Карні зазначив, що зростаюча турецька економіка потребує надійного енергопостачання, і Канада може допомогти з природним газом, цивільними ядерними технологіями та критично важливими мінералами.

Також очікується, що наступного місяця відбудуться торговельні переговори між країнами.

Лідери двох країн також уклали угоду в галузі оборони, яка передбачає співпрацю канадських і турецьких компаній. Кількість пасажирських рейсів між двома країнами буде збільшено з 12 до 21 на тиждень, при цьому обмежень щодо вантажних рейсів не буде.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Згодом Європейська комісія підтвердила, що Канада наразі веде перемовини з ЄС щодо її приєднання до кредитної програми для України Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро.