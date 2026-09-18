У ЄС підтвердили, що Канада хоче приєднатися до позики у 90 млрд для України

Європейська комісія підтвердила у п'ятницю, 18 вересня, що Канада наразі веде перемовини з ЄС щодо її приєднання до кредитної програми для України Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі.

ЄС проводить з Канадою технічні консультації щодо її участі у 90-мільярдному кредиті для України.

"Я можу підтвердити, що Канада висловила зацікавленість у приєднанні до кредиту на підтримку України обсягом 90 млрд євро. Технічні консультації з Канадою ведуться вже певний час і наразі ще тривають", – заявив Уйварі.

Він пояснив, що Регламент ЄС щодо вказаного кредиту дозволяє долучатися до механізму третім країнам за низки умов.

Зокрема, вони мають надавати Україні суттєву підтримку у військовій, оборонній та фінансовій сферах, мати партнерство з ЄС у галузі безпеки й оборони, а також домовитися з Євросоюзом про свій внесок у покриття витрат на запозичення за кредитною програмою.

Канада, за словами речника, відповідає вимозі щодо безпеково-оборонного партнерства завдяки домовленості з ЄС у межах оборонного інструменту SAFE.

"Саме тому ми ведемо ці переговори з Канадою. Вони поки не завершені, але ми наполегливо працюємо", – зазначив Уйварі.

За його словами, залучення додаткових країн має розширити для України можливості вибору під час оборонних закупівель.

"Чим більше країн буде залучено, тим краще. Це може гарантувати, що Україна отримає найкраще та найбільш придатне для її оборонних потреб обладнання", – підкреслив речник.

Уйварі також нагадав, що ЄС нещодавно завершив аналогічну процедуру з Великою Британією, яка вже приєдналася до програми.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 вересня ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.

Раніше стало відомо, що у рамках оборонної частини кредиту ЄС Україна закупить у Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Велика Британія напередодні заявила, що виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.