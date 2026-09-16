Фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду асоційованим членом ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн сказала у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" 16 вересня.

Звертаючись до Карні, який був присутнім на її промові, фон дер Ляєн також заявила про необхідність "терміново переосмислити наші партнерські відносини".

"Тому я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС", – сказала вона.

Президентка ЄК наголосила, що присутність Карні є "символом міцної дружби між нашими народами".

"Наші культурні, історичні та особисті зв’язки глибоко вкорінені у тканині наших суспільств. А завдяки CETA (угода про вільну торгівлю між Канадою та ЄС – Ред.) наш товарообіг зріс на 75 % менш ніж за десятиліття. Це свідчить про ефективність наших торговельних угод. Ми дивимося на світ однаковими очима: від штучного інтелекту до зміни клімату, від Арктики до геополітики. І ми завжди стояли пліч-о-пліч: у питанні України, оборони, сировини та ланцюгів постачання", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС і Канада невдовзі перейдуть до "Альянсу за майбутнє", щоб створити "спільний простір процвітання та економічної безпеки".

"Це партнерство не проти когось іншого, а заради нашої спільної сили. Коротко кажучи, ми хочемо вивести відносини з Канадою на найвищий можливий рівень", – додала глава Єврокомісії.

Раніше прем’єр-міністр Канади оголосив про плани розпочати переговори про "унікальний союз" з ЄС. Зокрема, Карні запропонував Канаді прийняти новий статус "асоційованого члена" Євросоюзу.

Також очікується, що Карні виступить у Європейському парламенті у четвер, 17 вересня, презентуючи Канаду як надійного партнера на тлі погіршення її відносин із США.