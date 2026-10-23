Президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю, 23 жовтня, зустрінеться з представниками учнів та правоохоронними органами напередодні відновлення протестів.

Про це повідомляє France24, інформує "Європейська правда".

Зустріч французького президента з представниками руху старшокласників – перша з моменту початку учнівських протестів, які тривають понад місяць.

Президент також проведе нове засідання ради з питань оборони з метою підготовки до запланованих на суботу демонстрацій.

Тим часом прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у п'ятницю відвідає Лімож – місто, яке особливо сильно постраждало 17 жовтня, адже там протестанти підпалили будівлю міської ради. Зараз у місті триває розслідування обставин пожежі.

Нагадаємо, у Франції понад місяць тривають масові протести, які розпочалися з демонстрацій старшокласників, що виступали проти поганих умов навчання. Згодом до протестів доєдналися представники різних професій, які виступають проти підвищення цін, малих зарплат тощо.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. На суботу, 24 жовтня, запланували другу хвилю "національної мобілізації" населення. У деяких містах, зокрема у Марселі, заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.