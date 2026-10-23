Макрон встретится с представителями школьников – впервые с начала протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 23 октября, встретится с представителями учащихся и правоохранительными органами накануне возобновления протестов.

Об этом сообщает France24, передает "Европейская правда".

Встреча французского президента с представителями движения старшеклассников – первая с момента начала студенческих протестов, которые продолжаются уже более месяца.

Президент также проведет новое заседание совета по вопросам обороны с целью подготовки к запланированным на субботу демонстрациям.

Тем временем премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в пятницу посетит Лимож – город, который особенно сильно пострадал 17 октября, ведь там протестующие подожгли здание городского совета. Сейчас в городе ведется расследование обстоятельств пожара.

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются массовые протесты, начавшиеся с демонстраций старшеклассников, выступавших против плохих условий обучения. Впоследствии к протестам присоединились представители различных профессий, выступающие против повышения цен, низких зарплат и т. д.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. На субботу, 24 октября, запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.