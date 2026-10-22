У Марселі заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень

Префект французького департаменту Буш-дю-Рон оголосив про заборону всіх демонстрацій у Марселі та решті регіону в суботу, 24 жовтня,– а в самому Марселі на добу зупинять роботу громадського транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM TV.

У суботу, 24 жовтня, проводити демонстрації в департаменті Буш-дю-Рон буде заборонено. Це стосується як несанкціонованих, так і санкціонованих демонстрацій. Причиною є "очевидні міркування безпеки та доступності сил внутрішньої безпеки", заявив у четвер префект департаменту Жак Вітковський.

У префектурі пояснили заборону, зокрема, "подіями, що сталися минулими вихідними в Марселі, які супроводжувалися численними пограбуваннями, пошкодженнями майна та актами вандалізму, що завдали значної шкоди торговельним закладам". Варто зазначити, що Марсель – друге за чисельністю населення найбільше місто Франції.

У заяві префект також повідомив про зміну правил комендантської години, яка діє в окремих районах кількох населених пунктів департаменту, зокрема Марселя й Обані. У ніч із суботи на неділю та з неділі на понеділок комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00 і поширюватиметься на повнолітніх. Наразі обмеження стосуються лише неповнолітніх і діють із 22:00 до 5:00.

У Марселі територію дії комендантської години розширять, включивши до неї громадські та державні установи – мерію, префектуру, будівлю суду тощо. Це пов’язано з пошкодженнями, зафіксованими на деяких із цих об’єктів.

Ще одним важливим заходом стане зупинення всього громадського транспорту – метро, трамваїв та автобусів – на території Марсельської агломерації з 5:00 суботи до 5:00 неділі.

Також на 24 години припинять транспортне сполучення між Екс-ан-Провансом і Марселем, Екс-ан-Провансом і Салон-де-Провансом, а також між Марселем і Салон-де-Провансом.

У четвер президент Франції Емманюель Макрон провів зустріч із представниками французьких спецслужб на тлі підготовки до нової хвилі демонстрацій у суботу.

Після зустрічі він повідомив, що у суботу, 24 жовтня, будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист торговельних закладів та громадських будівель.

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу, 24 жовтня, протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.