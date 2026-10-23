Данія передала Україні 50 тисяч боєприпасів для F-16

Данія у прискореному режимі передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує "Європейська правда".

Українські пілоти уже використовують боєприпаси для перехоплення реактивних ударних безпілотників, кажуть у міністерстві.

"Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Данія надає кредитну гарантію на суму 750 млн крон (112,6 млн доларів) данській дочірній компанії українського виробника ракет і безпілотників Fire Point.

А минулого місяця Данія прискорила надання допомоги Україні у відповідь на недавній інцидент, під час якого російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота. Новий пакет допомоги становить 1,8 млрд данських крон (276 млн доларів).