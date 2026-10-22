Данія надає 113 млн доларів кредиту дочірній компанії українського виробника ракет Fire Point

Данія надає кредитну гарантію на суму 750 млн крон (112,6 млн доларів) данській дочірній компанії українського виробника ракет і безпілотників Fire Point.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресреліз міністерства підприємництва та конкурентоспроможності Данії.

Минулого року Данія запросила українську компанію Fire Point на свою територію в Південній Ютландії. Тепер їй надають кредит, що фінансується державою, оскільки війна в Україні перешкоджає можливості Fire Point отримати кредит на звичайних умовах у Данії.

"Завдяки присутності української оборонної компанії на данській землі ми отримуємо знання, виробництво та партнерські відносини. Завдяки цьому Україна зможе перемогти, данська оборонна промисловість зміцниться, а Європа стане сильнішою та незалежнішою", – заявив міністр з питань бізнесу та конкурентоспроможності Мартін Лідегаард.

За словами міністра оборони Єппе Брууса, Данія стала першою країною, яка ухвалила рішення про дозвіл на створення українського оборонного підприємства.

"Підтримка Данією української оборонної промисловості підвищує боєздатність українських збройних сил. Для України надзвичайно важливо отримувати більше критично важливого оборонного обладнання та технологій із надійних ланцюгів постачання. Адже коли українська оборонна промисловість розміщується за межами України, виробництво краще захищене від російських атак", – сказав Єппе Бруус.

Водночас, за словами міністра, присутність Fire Points розширює можливості співпраці зі Збройними силами та данськими підприємствами, що дозволить Данії отримати доступ до унікальних технологій та досвіду, напрацьованих в умовах війни.

Фінансування данської дочірньої компанії Fire Points здійснюється через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO). За словами гендиректора фонду Педера Лундквіста, наразі EIFO бере участь у майже 40 проєктах з підтримки України.

Минулого місяця Данія прискорила надання допомоги Україні у відповідь на недавній інцидент, під час якого російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота. Новий пакет допомоги становить 1,8 млрд данських крон (276 млн доларів).

Також у Данській службі національної безпеки та розвідки (PET) заявили, що Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну.