Данія прискорить надання пакету допомоги Україні після інциденту з атакою Росії на вертоліт

Данія прискорює надання допомоги Україні у відповідь на недавній інцидент, під час якого російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

За оцінками, новий пакет допомоги для України становить 1,8 млрд данських крон (276 млн доларів) і буде спрямований на потреби протиповітряної оборони, зазначили в уряді.

"Якщо росіяни думають, що можуть нас залякати, то наша відповідь у тому, щоб посилити нашу підтримку України ще швидше, ніж ми планували", – заявив журналістам міністр оборони Єппе Бруус.

Нагадаємо, 15 вересня російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами вертоліт Збройних сил Данії. Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер "спровокував" російський фрегат своїми маневрами.

Згодом у Міноборони РФ нагородили командира корабля, який стріляв у данський вертоліт.