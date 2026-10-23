Дания передала Украине 50 тысяч боеприпасов для F-16

Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда".

Украинские пилоты уже используют боеприпасы для перехвата реактивных ударных беспилотников, отмечают в министерстве.

"Благодарим Данию за быстрый и эффективный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак", – говорится в сообщении.

Напомним, Дания предоставляет кредитную гарантию на сумму 750 млн крон (112,6 млн долларов) датской дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point.

А в прошлом месяце Дания ускорила оказание помощи Украине в ответ на недавний инцидент, во время которого российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета. Новый пакет помощи составляет 1,8 млрд датских крон (276 млн долларов).