ЗМІ: Німеччина хоче закупити тисячі ракет в європейських виробників та України

Німеччина веде переговори про закупівлю тисяч одиниць високоточних далекобійних ракет європейського виробництва, готуючись поповнити свій арсенал на тлі затримок з постачаннями американських ракет Tomahawk.

Про це стало відомо Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними джерел, німецьке Міністерство оборони веде переговори з Україною щодо спільного виробництва та закупівлі українських крилатих ракет "Барс", виробник яких поки що не розголошується.

Серед інших виробників, які можуть виграти німецькі контракти на постачання засобів далекобійного ураження, – нідерландська компанія Destinus SA зі своїми крилатими ракетами Ruta та німецько-британський оборонний стартап Hypersonica, який розробляє надшвидкісну ракету HS1.

Німеччина також веде переговори щодо укладення контракту на суму понад 1 млрд євро з американським оборонним стартапом Covenant на поставку тисяч його крилатих ракет Anthem з наземним запуском, повідомили джерела, обізнані з ситуацією.

Ідея придбання тисяч нових, недорогих ракет полягає в тому, щоб перенаситити засоби ППО супротивника – заваливши їх великою кількістю – і таким чином гарантувати, що удари досягнуть цілей.

Наразі німецькі збройні сили використовують лише крилату ракету Taurus, яка запускається з повітря і має відносно невелику дальність дії – близько 500 кілометрів. План Німеччини щодо закупівлі потужної ракети BGM-109 Tomahawk та наземної пускової системи Typhon в американського виробника Raytheon може затягнутися на строк до п’яти років.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.

Напередодні Данія вперше в історії оголосила про мільярдну угоду щодо придбання високоточних ракет великої дальності на тлі намірів посилити свою безпеку.