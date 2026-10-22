Данія вперше в історії замовить далекобійні ракети

Данія вперше в історії має намір оголосити про мільярдну угоду щодо придбання високоточних ракет великої дальності на тлі намірів посилити свою безпеку.

Про це повідомляє телеканал TV2 з посиланням на анонімні джерела, пише "Європейська правда".

Ще минулого року данський уряд оголосив про намір придбати наступальну зброю великої дальності для протидії російській військовій загрозі.

Зокрема, Данія оголосить про угоду щодо закупівлі ракет типу Anthem, виготовлених американською оборонною компанією Covenant.

Крім того, країна придбає ракети Joint Strike Missiles (JSM) для своїх винищувачів F-35. Такі ракети виробляють норвезька компанія Kongsberg та американська група Raytheon

Нарешті, планується пізніше закупити американські ракети JASSM з дуже великою дальністю та значною вибуховою потужністю.

Таким чином, Данія отримає можливість застосовувати наступальну зброю.

Уряд раніше назвав це зміною парадигми, оскільки нові типи зброї здатні вражати цілі далеко за лініями російських військ.

Данські збройні сили завжди були орієнтовані на оборону від нападів.

Повідомляється, що у четвер о 15:30 міністр оборони Данії Єппе Бруус проведе пресконференцію.

У вересні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини має намір виділити майже 3,4 млрд євро на закупівлю крилатих ракет Tomahawk американського виробництва та пускових установок Typhon.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.