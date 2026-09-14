ЗМІ: Німеччина планує виділити 3,4 млрд євро на закупівлю ракет Tomahawk

Міністерство оборони Німеччини має намір виділити майже 3,4 млрд євро на закупівлю крилатих ракет Tomahawk американського виробництва та пускових установок Typhon.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у внутрішньому документі німецького уряду, з яким ознайомилось видання Politico.

Ця закупівля надасть Німеччині власні наземні засоби удару на великі відстані для стримування Росії, а також, можливо, дозволить німецькій промисловості долучитися до ланцюга поставок ракет Tomahawk.

Обидва ці кроки сприятимуть прагненню Берліна до більшої автономії, хоча Вашингтон збереже контроль над чутливими технологіями, а щодо виробничої моделі чи розподілу робіт поки що не досягнуто згоди.

Вказана у документі цифра є поточною оцінкою міністерства щодо загальних фінансових потреб для здійснення закупівлі. Очікується, що вона буде врахована під час підготовки бюджету Німеччини на 2027 рік, який наразі опрацьовується міністерством та парламентом.

Сума покриватиме загальні витрати на закупівлю і може ще змінитися до ухвалення бюджету та до остаточного затвердження закупівлі ракет.

Наразі Німеччина не має власних наземних засобів для завдання ударів на великі відстані.

У 2024 році тодішній президент США Джо Байден і тодішній канцлер Олаф Шольц домовилися, що американські війська почнуть розгортати в Німеччині зброю дальнього радіуса дії з 2026 року, зокрема ракети Tomahawk під американським командуванням. Цей план був скасований чинним американським президентом Дональдом Трампом.

Паралельно з цим Берлін також наполягав на створенні власних можливостей і в 2025 році офіційно звернувся до Вашингтона з пропозицією щодо придбання пускових установок Typhon із ракетами Tomahawk.

Прорив стався на саміті НАТО в Анкарі в липні, коли Трамп і канцлер Фрідріх Мерц досягли принципової згоди щодо придбання Німеччиною цієї зброї.

Німецький уряд згодом заявив, що Вашингтон погодився санкціонувати продаж ракет Tomahawk та відповідних наземних пускових установок Typhon, водночас наголосивши, що деталі ще мають бути узгоджені.

Переговори також стосуються того, хто саме буде виробляти ракети.

У тому ж внутрішньому плановому документі зазначено, що уряд США висунув "перспективу промислової співпраці" як частину запланованих закупівель.

Кілька посадовців обох країн, обізнаних з цим питанням, повідомили, що обговорення включають можливе спільне виробництво та шляхи залучення німецької промисловості до ланцюга постачання Tomahawk. Однак, за словами посадовців, поки що не узгоджено ані виробничої моделі, ані розподілу робіт.

Головне питання полягає в тому, наскільки європейська промисловість зможе брати участь у цьому процесі, водночас коли Вашингтон зберігатиме контроль над чутливими американськими технологіями та інтелектуальною власністю.

Ці обговорення вписуються в ширші зусилля Німеччини, спрямовані на те, щоб європейські компанії брали участь в обслуговуванні зброї американського виробництва, а не просто купували її.

Ця ідея набула популярності на тлі тиску на Вашингтон щодо поповнення власних запасів ракет, які були вичерпані внаслідок війни проти Ірану.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.

Також нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія та Німеччина до 2034 року планують створити високоточну далекобійну ракету, здатну вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів.