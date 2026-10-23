СМИ: Германия намерена закупить тысячи ракет у европейских производителей и Украины

Германия ведет переговоры о закупке тысяч единиц высокоточных дальнобойных ракет европейского производства, готовясь пополнить свой арсенал на фоне задержек с поставками американских ракет Tomahawk.

Об этом стало известно Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным источников, немецкое Министерство обороны ведет переговоры с Украиной о совместном производстве и закупке украинских крылатых ракет "Барс", производитель которых пока не разглашается.

Среди других производителей, которые могут выиграть немецкие контракты на поставку средств дальнего поражения, – нидерландская компания Destinus SA со своими крылатыми ракетами Ruta и немецко-британский оборонный стартап Hypersonica, разрабатывающий сверхскоростную ракету HS1.

Германия также ведет переговоры о заключении контракта на сумму более 1 млрд евро с американским оборонным стартапом Covenant на поставку тысяч его крылатых ракет Anthem с наземным запуском, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Идея приобретения тысяч новых недорогих ракет заключается в том, чтобы перенасытить средства ПВО противника – завалив их большим количеством – и таким образом гарантировать, что удары достигнут целей.

В настоящее время немецкие вооружённые силы используют только крылатую ракету Taurus, которая запускается с воздуха и имеет относительно небольшую дальность действия – около 500 километров. План Германии по закупке мощной ракеты BGM-109 Tomahawk и наземной пусковой системы Typhon у американского производителя Raytheon может затянуться на срок до пяти лет.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.

Накануне Дания впервые в истории объявила о миллиардной сделке по приобретению высокоточных ракет большой дальности на фоне намерений укрепить свою безопасность.