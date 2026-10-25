Трамп висловився про подальші дії США щодо Ірану
Новини — Неділя, 25 жовтня 2026, 18:35 —
Американський президент Дональд Трамп заявив, що "настає час приймати рішення" щодо того, чи укласти угоду з Тегераном, чи відновити атаки.
Про це він сказав у неділю, 25 жовтня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".
Трамп заявив, що США "не грають в ігри".
"Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все. Ми не граємо в ігри", – сказав американський президент.
За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.
Американський президент заявив, що Іран "робить усе можливе", аби підняти ціни на нафту напередодні виборів.
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