Трамп висловився про подальші дії США щодо Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "настає час приймати рішення" щодо того, чи укласти угоду з Тегераном, чи відновити атаки.

Про це він сказав у неділю, 25 жовтня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що США "не грають в ігри".

"Мені треба прийняти рішення: чи довести справу до кінця, що було б дуже легко, чи укласти угоду? Ось і все. Ми не граємо в ігри", – сказав американський президент.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Американський президент заявив, що Іран "робить усе можливе", аби підняти ціни на нафту напередодні виборів.