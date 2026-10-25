Трамп высказался о дальнейших действиях США в отношении Ирана
Новости — Воскресенье, 25 октября 2026, 18:35 —
Президент США Дональд Трамп заявил, что "настало время принимать решение" о том, заключать ли соглашение с Тегераном или возобновить атаки.
Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Трамп заявил, что США "не играют в игры".
"Мне нужно принять решение: довести дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и всё. Мы не играем в игры", – сказал американский президент.
По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.
Американский президент заявил, что Иран "делает все возможное", чтобы поднять цены на нефть накануне выборов.
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