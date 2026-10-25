Трамп высказался о дальнейших действиях США в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что "настало время принимать решение" о том, заключать ли соглашение с Тегераном или возобновить атаки.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что США "не играют в игры".

"Мне нужно принять решение: довести дело до конца, что было бы очень легко, или заключить соглашение? Вот и всё. Мы не играем в игры", – сказал американский президент.

По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Американский президент заявил, что Иран "делает все возможное", чтобы поднять цены на нефть накануне выборов.