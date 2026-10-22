Трамп: Іран робить усе можливе, щоб підняти ціни на нафту напередодні виборів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран "робить усе можливе", аби підняти ціни на нафту напередодні виборів, які відбудуться 3 листопада.

Про це він написав у четвер, 22 жовтня, у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що Іран "навіть вигадує фейкові напади, міни та все інше".

"Іран робить усе можливе, щоб підняти ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США. Вони навіть вигадують фейкові напади, міни та все інше, адже зараз через Ормузьку протоку проходить більше нафти, ніж навіть до початку конфлікту", – стверджує американський президент.

Він також заявив, що Іран "продовжує вбивати протестувальників та всіх, хто трапляється йому на шляху".

Нещодавно ЗМІ писали, що американські військові розробили нові плани ударів проти іранської енергетичної інфраструктури та ядерних об’єктів, які передбачають можливе застосування так званої "матері всіх бомб", якщо Трамп віддасть наказ про відновлення бойових дій до або після проміжних виборів.

8 жовтня Трамп заявив, що Сполучені Штати не атакуватимуть Іран до проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться на початку листопада.

За даними WSJ, наприкінці вересня Трамп повідомив своїм помічникам, що планує відновити бомбардування Ірану після проміжних виборів у листопаді.